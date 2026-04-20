В Ставропольском крае предотвратили теракт с участием гражданки Германии

Теракт с участием гражданки Германии предотвратили в Ставропольском крае. В Пятигорске готовился взрыв у объекта одного из силовых ведомств. Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.
По информации ведомства, специальные средства радиоэлектронной борьбы выявили и заблокировали действие взрывного устройства, которое находилось в рюкзаке иностранки.
Специалисты выяснили, что самодельное взрывное устройство было изготовлено из взрывчатого вещества мощностью 1,5 килограмма в тротиловом эквиваленте и оснащено поражающими элементами, передает ТАСС.
16 апреля сотрудники правоохранительных органов в Крыму задержали двух мужчин, которые занимались подготовкой теракта по заказу ГУР Минобороны Украины, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. Один из обвиняемых летом 2024 года связался с представителем украинской разведки и заявил о готовности работать на Киев. Позже он привлек сообщника, который выступал против проведения СВО.