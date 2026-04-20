Немка с бомбой в 1,5 кг пришла взрывать здание силовиков в Пятигорске, её вычислила РЭБ

«Предотвращен террористический акт, планировавшийся киевским режимом на объекте правоохранительных органов Ставропольского края с участием гражданки Германии 1969 года рождения», — проинформировали в Центре общественных связей ФСБ России.
По информации спецслужбы, взрывное устройство обнаружили рядом с объектом силовых структур. Его удалось своевременно выявить и нейтрализовать благодаря применению средств радиоэлектронной борьбы.
После задержания женщины специалисты-взрывотехники осмотрели её рюкзак. Внутри находилось самодельное устройство мощностью около 1,5 кг в тротиловом эквиваленте, оснащённое поражающими элементами.
По данным ФСБ, угрозу удалось предотвратить до приведения механизма в действие. Ведомство продолжает устанавливать все обстоятельства произошедшего.
А ранее сообщалось, что старший лейтенант Сил специальных операций ВСУ Иван Кринов* завербовал россиянина и убедил его явиться в здание УФСБ по Республике Крым и Севастополю. Там мужчина должен был передать аудиоколонку силовикам и сказать, что на ней есть запись с разговором «предателей». Однако внутри колонки была бомба. Теракт удалось предотвратить. Именно Кринов* в августе 2025 года уже вербовал россиян для аналогичных преступлений. По его указанию жительница Волгоградской области прибыла в Крым, где доставила икону с бомбой на КПП здания УФСБ, подрыв сорвали.
* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.