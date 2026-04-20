Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омской области суд начал дело об убийстве пасынка и истязании детей

Трагедия произошла год назад.

Источник: пресс-служба омских судов

Омский областной суд начал рассматривать уголовное дело в отношении жителя Москаленского района, обвиняемого в истязании детей и убийстве четырехлетнего пасынка. Заседание прошло с оглашением обвинительного заключения, подсудимый признал вину частично.

По данным следствия, с августа 2024 года по март 2025 года 34-летний мужчина систематически избивал двух трехлетних дочерей своей сожительницы, испытывая к ним личную неприязнь. В результате здоровью одной из девочек был причинен вред средней тяжести.

Как следует из обвинения, в начале апреля 2025 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, остался дома с детьми, пока их мать находилась в медицинском учреждении. В присутствии других детей он избил четырехлетнего мальчика — наносил удары руками, ногами и пряжкой ремня по телу и голове. От полученных травм ребенок скончался.

В ходе заседания подсудимый заявил о частичном признании вины. Рассмотрение дела отложено на 29 апреля 2026 года. Суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей, сообщает пресс-служба омских судов.