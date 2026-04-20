Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во время побега тигра из арены цирка Ростова родители защищали детей

Животное начало перемещаться между рядами кресел.

В донской столице во время шоу передвижного цирка произошёл чрезвычайный случай: тигр оказался в зрительном зале, покинув арену. Запись инцидента, сделанная свидетелями, быстро распространилась в социальных сетях.

На видеозаписи запечатлён момент, когда защитная сетка между манежем и публикой обрушилась, после чего хищник легко преодолел барьер. Животное начало перемещаться между рядами кресел. Зрители, сохранявшие относительное спокойствие, инстинктивно прикрывали детей своими телами и брали их на руки, стараясь обезопасить малышей.

К счастью, обошлось без травм и пострадавших. По факту случившегося следственные органы проводят доследственную проверку. Прокуратура Ростовской области контролирует ход расследования и дополнительно изучит, насколько организаторы представления соблюдали нормы безопасности и требования законодательства.