Во время побега тигра из арены цирка Ростова родители защищали детей

В донской столице во время шоу передвижного цирка произошёл чрезвычайный случай: тигр оказался в зрительном зале, покинув арену. Запись инцидента, сделанная свидетелями, быстро распространилась в социальных сетях.
На видеозаписи запечатлён момент, когда защитная сетка между манежем и публикой обрушилась, после чего хищник легко преодолел барьер. Животное начало перемещаться между рядами кресел. Зрители, сохранявшие относительное спокойствие, инстинктивно прикрывали детей своими телами и брали их на руки, стараясь обезопасить малышей.
К счастью, обошлось без травм и пострадавших. По факту случившегося следственные органы проводят доследственную проверку. Прокуратура Ростовской области контролирует ход расследования и дополнительно изучит, насколько организаторы представления соблюдали нормы безопасности и требования законодательства.