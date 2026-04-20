Под Воронежем пьяный пенсионер выстрелил по мопеду с подростками

Подросток на мопеде получил ранение в щеку после стрельбы пенсионера в Воронежской области.

Источник: Комсомольская правда

В Каширском районе Воронежской области будут судить пенсионера за стрельбу по подросткам. Инцидент произошел в сентябре 2025 года.

Пьяному 74-летнему мужчине не понравился шум мопеда, на котором катались двое подростков. Пенсионер взял спортивную однозарядную пружинно-поршневую винтовку ИЖ-38 и выстрелил в проезжавших несовершеннолетних, в результате один из подростков получил ранение в правую щеку. Врачи оценили повреждение как легкий вред здоровью.

— За грубое нарушение общественного порядка мужчине грозит наказание в виде штрафа от 500 тысяч до одного миллиона рублей либо лишение свободы до семи лет, — сообщили в Каширском райсуде, в который поступило уголовное дело на рассмотрение.