Опубликованы новые фото с места поисков семьи Усольцевых в Красноярском крае

В Сети появились новые фотографии с места поисков пропавшей в тайге Красноярского края семьи Усольцевых. Кадры опубликовало региональное государственное казенное учреждение «Спасатель».
Напомним, очередная фаза поисковой операции началась 17 апреля по заявке следователей. Спасатели работали на протяжении трех дней, однако их усилия успехом не увенчались.
Специалисты работали в окрестностях горы Буратинка и лога Мальвинка, а также в районе села Кутурчин Партизанского района. За три дня спасатели обследовали более 120 километров горно-таежных троп и дорог.
После завершения операции личный состав вернулся в расположение подразделения.
На опубликованных фото видны участники поисковых мероприятий и применявшаяся ими техника. Представлены также кадры места проведения операции. На одной из фотографий виден покрытый снегом участок лесистой местности, на другой — равнина у подножия гор.
Напомним, Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью Ариной пропали 28 сентября 2025 года недалеко от Кутурчина. Они отправились в турпоход к горе Буратинка, и с тех пор о них ничего не известно.