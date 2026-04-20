Курьер на электровелосипеде украл сумку у женщины на северо-востоке Москвы

Сотрудник службы доставки, ехавший на электровелосипеде в Янтарном проезде в Москве, выхватил сумку из рук женщины и скрылся. Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
— В полицию за помощью обратилась 57-летняя москвичка. Она сообщила, что вечером шла по тротуару в Янтарном проезде и разговаривала по телефону, когда проезжавший мимо на электровелосипеде курьер на ходу вырвал у нее сумку и скрылся, — рассказали на сайте ведомства.
Сумма причиненного ущерба составила 50 тысяч рублей. Кроме того, в результате действий мужчины москвичка получила травму руки. Полицейские задержали курьера по месту временного проживания. Злоумышленник успел потратить деньги, которые он вытащил из сумки. В отношении подозреваемого завели уголовное дело. На время следствия фигуранта заключили под стражу.
До этого подобное преступление совершил бывший зэк в подмосковной Кашире. Мужчина, угрожая девушке ножом, украл у нее сумку. Силовики оперативно задержали подозреваемого и передали его полиции.