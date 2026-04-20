Курьер подменял заказы — доставщика задержали за мошенничество

В Республике Корея задержан сотрудник службы доставки, которого подозревают в присвоении заказов клиентов и подмене их едой из других заведений.

В Республике Корея задержан сотрудник службы доставки, которого подозревают в присвоении заказов клиентов и подмене их едой из других заведений. Об этом сообщил телеканал SBS.

Инцидент выявила сотрудница полиции. В свой выходной она заказала доставку, однако получила неполный набор блюд, а название ресторана на упаковке не совпадало с указанным в заказе.

Ранее она уже занималась расследованием серии краж, совершенных под видом курьерской доставки. Сопоставив внешность доставщика и данные с камер наблюдения, она заподозрила его причастность. Дополнительно совпали номера скутера, зафиксированные ранее.

Полицейская представилась и предложила мужчине проследовать в участок, несмотря на нерабочий день.

По версии следствия, курьер забирал заказы, оформленные через платформу, а клиентам привозил еду, похищенную из других ресторанов. Предполагается, что он пользовался особенностями работы сервисов доставки, которые в спорных ситуациях компенсируют клиентам недостающие позиции.

Во время допроса задержанный заявил, что выбрасывал полученную еду. При этом местные СМИ сообщают, что он мог ее употреблять.

В отношении мужчины возбуждено дело о мошенничестве. Правоохранительные органы рассматривают возможность предъявления дополнительных обвинений.

