Курьер подменял заказы — доставщика задержали за мошенничество

В Республике Корея задержан сотрудник службы доставки, которого подозревают в присвоении заказов клиентов и подмене их едой из других заведений. Об этом сообщил телеканал SBS.
Инцидент выявила сотрудница полиции. В свой выходной она заказала доставку, однако получила неполный набор блюд, а название ресторана на упаковке не совпадало с указанным в заказе.
Ранее она уже занималась расследованием серии краж, совершенных под видом курьерской доставки. Сопоставив внешность доставщика и данные с камер наблюдения, она заподозрила его причастность. Дополнительно совпали номера скутера, зафиксированные ранее.
Полицейская представилась и предложила мужчине проследовать в участок, несмотря на нерабочий день.
По версии следствия, курьер забирал заказы, оформленные через платформу, а клиентам привозил еду, похищенную из других ресторанов. Предполагается, что он пользовался особенностями работы сервисов доставки, которые в спорных ситуациях компенсируют клиентам недостающие позиции.
Во время допроса задержанный заявил, что выбрасывал полученную еду. При этом местные СМИ сообщают, что он мог ее употреблять.
В отношении мужчины возбуждено дело о мошенничестве. Правоохранительные органы рассматривают возможность предъявления дополнительных обвинений.
