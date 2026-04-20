Двоих мужчин задержали за организацию нарколаборатории в Солнечногорске

Двое жителей Подмосковья организовали нарколабораторию в Солнечногорске. Правоохранители пресекли преступную деятельность и задержали мужчин. Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
— Злоумышленники арендовали дом и хозяйственную постройку в одном из садовых некоммерческих товариществ городского округа Солнечногорск, где оборудовали лабораторию по синтезу запрещенных веществ, — рассказали в Telegram-канале ведомства.
Мужчины признались силовикам, что им поступило предложение о таком виде заработка от неизвестных. В частном доме правоохранители нашли около 800 литров химических реактивов в канистрах, оборудование для варки наркотиков и другие предметы. В отношении жителей Подмосковья завели уголовное дело. Подозреваемых отправили в СИЗО.
Ранее житель Солнечногорска согласился на предложение кураторов и организовал нарколабораторию в деревне Хлыбы. Там нашли бутылки с химическими жидкостями и другие улики. В отношении прежде судимого мужчины завели уголовное дело.