Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двоих мужчин задержали за организацию нарколаборатории в Солнечногорске

Двое жителей Подмосковья организовали нарколабораторию в Солнечногорске. Правоохранители пресекли преступную деятельность и задержали мужчин. Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

— Злоумышленники арендовали дом и хозяйственную постройку в одном из садовых некоммерческих товариществ городского округа Солнечногорск, где оборудовали лабораторию по синтезу запрещенных веществ, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Мужчины признались силовикам, что им поступило предложение о таком виде заработка от неизвестных. В частном доме правоохранители нашли около 800 литров химических реактивов в канистрах, оборудование для варки наркотиков и другие предметы. В отношении жителей Подмосковья завели уголовное дело. Подозреваемых отправили в СИЗО.

Ранее житель Солнечногорска согласился на предложение кураторов и организовал нарколабораторию в деревне Хлыбы. Там нашли бутылки с химическими жидкостями и другие улики. В отношении прежде судимого мужчины завели уголовное дело.