В колбасе из «Ленты» нашли кишечную палочку — производитель уже себя запятнал

В варёно-копчёной колбасе «Мускатный» бренда «Ремит», которую продавали в гипермаркете «Лента» в Астрахани, нашли кишечную палочку. Образцы взяли прямо в магазине и отправили в лабораторию. Оказалось, что в продукте есть опасные бактерии, сообщает Telegram-канал SHOT ПРОВЕРКА.

Источник: Life.ru

По правилам их не должно быть вообще — ни в каких количествах. Такая колбаса может вызвать отравление или кишечную инфекцию. Производитель — мясоперерабатывающий завод «Ремит» из Подольска. Информацию уже передали в Роспотребнадзор.

Это уже не первый случай. Раньше в холодце того же бренда «Ремит» находили кишечную палочку, а ещё золотистый стафилококк и клостридии. Кроме того, опасные бактерии обнаружили в холодце трёх других марок — «Диво», «Ашан» и «Раменский деликатес». Весь этот холодец продаётся в крупных федеральных сетях: в «Ашане», «Ленте» и других магазинах.

