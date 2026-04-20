На Ставрополье ФСБ предотвратила готовившийся Киевом теракт с участием гражданки Германии

Сотрудники ФСБ предотвратили террористический акт в Пятигорске, готовившийся по заданию украинских спецслужб. По информации следствия, взрывное устройство находилось в рюкзаке женщины, которую организаторы планировали использовать в качестве смертницы. Дистанционный подрыв бомбы был заблокирован с помощью систем радиоэлектронной борьбы.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили террористический акт в Пятигорске, целью которого был один из объектов правоохранительных органов. Задержана гражданка Германии, готовившая взрыв по заданию украинских спецслужб, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

Как уточнили в ведомстве, трагедии удалось избежать благодаря работе систем радиоэлектронной борьбы. Спецоборудование заблокировало действие взрывного устройства в тот момент, когда женщина с бомбой в рюкзаке находилась вблизи здания.

Специалисты-взрывотехники, осмотревшие изъятое взрывное устройство, установили, что его мощность составила 1,5 килограмма в тротиловом эквиваленте, а для усиления действия оно было снабжено поражающими элементами.

Как уточняет ТАСС, в рамках расследования также был задержан гражданин одной из стран Центральной Азии 1997 года рождения. По информации следствия, именно он должен был дистанционно подорвать бомбу в утренние часы, когда возле здания находилось максимальное число силовиков. При этом гражданку Германии кураторы планировали использовать в качестве смертницы. Ранее женщина длительное время была вовлечена в схемы телефонных мошенников как дроп.

Оба фигуранта дали признательные показания, рассказав, что забрали взрывчатку из оборудованных спецслужбами Украины тайников. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на теракт.