На Ставрополье ФСБ предотвратила готовившийся Киевом теракт с участием гражданки Германии

Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили террористический акт в Пятигорске, целью которого был один из объектов правоохранительных органов. Задержана гражданка Германии, готовившая взрыв по заданию украинских спецслужб, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.
Как уточнили в ведомстве, трагедии удалось избежать благодаря работе систем радиоэлектронной борьбы. Спецоборудование заблокировало действие взрывного устройства в тот момент, когда женщина с бомбой в рюкзаке находилась вблизи здания.
Специалисты-взрывотехники, осмотревшие изъятое взрывное устройство, установили, что его мощность составила 1,5 килограмма в тротиловом эквиваленте, а для усиления действия оно было снабжено поражающими элементами.
Как уточняет ТАСС, в рамках расследования также был задержан гражданин одной из стран Центральной Азии 1997 года рождения. По информации следствия, именно он должен был дистанционно подорвать бомбу в утренние часы, когда возле здания находилось максимальное число силовиков. При этом гражданку Германии кураторы планировали использовать в качестве смертницы. Ранее женщина длительное время была вовлечена в схемы телефонных мошенников как дроп.
Оба фигуранта дали признательные показания, рассказав, что забрали взрывчатку из оборудованных спецслужбами Украины тайников. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на теракт.