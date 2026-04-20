На Ставрополье ФСБ предотвратила готовившийся Киевом теракт с участием гражданки Германии

Как уточняет ТАСС, в рамках расследования также был задержан гражданин одной из стран Центральной Азии 1997 года рождения. По информации следствия, именно он должен был дистанционно подорвать бомбу в утренние часы, когда возле здания находилось максимальное число силовиков. При этом гражданку Германии кураторы планировали использовать в качестве смертницы. Ранее женщина длительное время была вовлечена в схемы телефонных мошенников как дроп.