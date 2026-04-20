Опубликованы фото новой фазы поисков пропавших Усольцевых

В Красноярском крае впервые с января 2026 года группа профессионалов и добровольцев вновь выезжала на поиски Усольцевых. Загадочно исчезнувшую семьи с маленьким ребенком искали три дня на Кутурчинском Белогорье. Как сейчас выглядит сибирская тайга, в которой будто растворились три человека и собака? На krsk.aif.ru публикуем последние фото с места пропажи Усольцевых.
Как искали Усольцевых?
17 апреля в КГКУ «Спасатель» сообщили, что выехали на Кутурчинское Белогорье, где в конце 2025 года пропали Сергей, Ирина и пятилетняя Арина Усольцевы. Группа состояла из 10 человек — это спасатели, полицейские, следователи и волонтеры отряда «ЛизаАллерт».
В тайге специалисты пробыли три дня. Пропавших искали, прочесывая местность на снегоходах и пешком. А волонтеры запускали дроны.
Снег на Кутурчинском Белогорье местами еще достигает метра. Полность он сойдет не раньше мая. Поэтому пока активная фаза поисков не началась. На данный момент участники операции оценивали обстановку и строили планы на ее возобновление.
Между тем, река Мина в районе пропажи Усольцевых уже оттаяла. Ее русло, на сколько это было возможно, спасатели осмотрели.
Есть участки, где снег практически сошел. Их обследовали пешие группы.
«Обстановка там разная. Да, есть участки практически без снега, но много мест, где проваливаешься по пояс», — рассказал корреспонденту krsk.aif.ru представитель КГКУ «Спасатель» Александр Якимов.
Поиски курирует отдел по особо важным делам ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии. Именно следователи на месте определяют квадрат, который нужно осмотреть.
«Всего за три дня спасателями обследовано более 120 километров горно-таёжной местности, автомобильных и лесных дорог», — рассказали в КГКУ «Спасатель».
Не смотря на все усилия, поиски вновь не дали результата. Никакой зацепки нет. Усольцевы — ни живыми, ни мертвыми — не найдены.
Поздно вечером 19 апреля поисковая группа вернулась в Красноярск.
Хроника пропажи Усольцевых.
Напомним, Усольцевы 28 сентября 2025 года ушли в поход по туристической тропе на Кутурчинском Белогорье. Но искать семью начали только 1 октября, так как сразу их никто не хватился. Как считают эксперты, это и стало роковым моментом — время было упущено.
Активно семью искали до 12 октября. Потом поиски пришлось свернуть из-за погодных условий — на Кутурчине рано выпал глубокий снег. Растает он, как рассказал синоптик, не раньше мая. Тогда на поиски планирует отправиться и сын Ирины Данил Баталов.
По факту исчезновения Усольцевых СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Но приоритетная версия, которая сейчас отрабатывается, — несчастный случай. Однако следователи не исключают и криминальный след.