Разбойник с ножом вломился в квартиру женщины в Шахтах

В городе Шахты произошло вооружённое нападение на местную жительницу. По данным следствия, 26-летний мужчина, ранее знакомый с потерпевшей, сначала обратился к ней с просьбой занять денежную сумму. Получив отказ, он удалился, однако вскоре вернулся уже с ножом. Угрожая расправой, преступник ворвался в квартиру, похитил смартфон и портативный компьютер, после чего скрылся.