Разбойник с ножом вломился в квартиру женщины в Шахтах

В городе Шахты произошло вооружённое нападение на местную жительницу. По данным следствия, 26-летний мужчина, ранее знакомый с потерпевшей, сначала обратился к ней с просьбой занять денежную сумму. Получив отказ, он удалился, однако вскоре вернулся уже с ножом. Угрожая расправой, преступник ворвался в квартиру, похитил смартфон и портативный компьютер, после чего скрылся.
Пострадавшая незамедлительно обратилась в правоохранительные органы. Сотрудники уголовного розыска первого отдела полиции оперативно вычислили и задержали подозреваемого. Похищенные вещи не успели реализовать — их изъяли и вернули законной владелице.
Известно, что задержанный уже имеет судимость за кражу и грабёж. В случае подтверждения вины ему грозит наказание как рецидивисту. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ («Разбой»).