В Волгоградской области в ДТП с фурой погиб водитель УАЗ

Смертельная авария произошла в Кумылженском районе накануне, 19 апреля. По данным ГУ МВД по Волгоградской области, трагедия случилась утром на 235 км автодороги «Жирновск — Рудня — Вязовка — Михайловка — Кумылженская — Вешенская».
УАЗ-3962 под управлением 62-летнего водителя при съезде с главной дороги на второстепенную не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с грузовиком Mercedes с полуприцепом, который двигался по главной дороге. Удар был такой силы, что кабину УАЗ буквально разворотило.
Водитель «буханки» скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи.
