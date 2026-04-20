Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгоградской области в ДТП с фурой погиб водитель УАЗ

Смертельная авария произошла в Кумылженском районе накануне, 19 апреля. По данным ГУ МВД по Волгоградской области, трагедия случилась утром на 235 км автодороги «Жирновск — Рудня — Вязовка — Михайловка — Кумылженская — Вешенская».

УАЗ-3962 под управлением 62-летнего водителя при съезде с главной дороги на второстепенную не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с грузовиком Mercedes с полуприцепом, который двигался по главной дороге. Удар был такой силы, что кабину УАЗ буквально разворотило.

Водитель «буханки» скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи.

Фото ГУ МВД по Волгоградской области.