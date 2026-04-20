В Прикамье пожарные вывели из горящей квартиры ребёнка и двоих взрослых

Пожарные спасли ребёнка и двоих взрослых из горящей квартиры в Кунгуре, сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю.
Возгорание случилось на втором этаже многоквартирного дома на улице Ильина. Спасатели с помощью специальных устройств вывели на свежий воздух ребёнка и двоих взрослых. Ещё восемь человек эвакуировались самостоятельно. К счастью, пострадавших нет.
Пожар ликвидировали на площади 6 квадратных метров. В тушении участвовал 21 специалист и 7 единиц техники. Причина возгорания устанавливается.
Напомним, в Кудымкаре женщина вывела своего супруга из задымлённого гаража.