В Прикамье пожарные вывели из горящей квартиры ребёнка и двоих взрослых

Возгорание случилось на втором этаже многоквартирного дома на улице Ильина. Спасатели с помощью специальных устройств вывели на свежий воздух ребёнка и двоих взрослых. Ещё восемь человек эвакуировались самостоятельно. К счастью, пострадавших нет.