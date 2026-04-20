Ричмонд
+6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ленинградской области 13 человек пострадали в массовом ДТП

Источник: РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 20 апр — РИА Новости. Тринадцать человек пострадали в массовом ДТП в Тосненском районе Ленинградской области, где грузовик спровоцировал столкновение еще четырех машин после того, как у него, по словам водителя, отказали тормоза, информирует пресс-служба регионального главка МВД РФ.

Ранее областное управление МЧС сообщало, что на 99-м километре трассы А-120 по направлению к Гатчине столкнулись микроавтобус Mercedes для развозки персонала частной компании, грузовик Sitrak, Renault Logan, грузовик DAF и Chery. Отмечалось, что, по предварительным данным, пострадали 9 человек.

Как уточняет ГУМВД, по предварительной информации, около 7.20 мск в понедельник грузовик Shacman «собрал» аварию с участием четырех машин, включая микроавтобус Mercedes для развозки, Chery Tiggo, грузовик DAF с прицепом и Renault Logan. «В результате массового ДТП различные травмы получили 13 человек, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.

Как отмечают в полиции, по словам водителя Shacman, у машины отказали тормоза.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.