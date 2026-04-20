В Ленинградской области 13 человек пострадали в массовом ДТП

С. -ПЕТЕРБУРГ, 20 апр — РИА Новости. Тринадцать человек пострадали в массовом ДТП в Тосненском районе Ленинградской области, где грузовик спровоцировал столкновение еще четырех машин после того, как у него, по словам водителя, отказали тормоза, информирует пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как уточняет ГУМВД, по предварительной информации, около 7.20 мск в понедельник грузовик Shacman «собрал» аварию с участием четырех машин, включая микроавтобус Mercedes для развозки, Chery Tiggo, грузовик DAF с прицепом и Renault Logan. «В результате массового ДТП различные травмы получили 13 человек, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.
Как отмечают в полиции, по словам водителя Shacman, у машины отказали тормоза.
На месте ДТП работает следственно-оперативная группа, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.