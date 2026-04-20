Дранишников: жильцам треснувшего дома будет предоставлено жильё либо выплачена компенсация

Жители подъездов № 1 и 2 дома по улице Энгельса, на котором ранее появилась трещина, продолжают вывозить свои вещи. Попасть в квартиры гражданам помогают спасатели, сообщил глава Балахнинского округа Андрей Дранишников на своей странице в социальной сети.
По его словам, в третий подъезд (именно тот, где треснули две стены) спасатели смогли попасть только на первый этаж — дальше идти опасно. Доступ жителям туда предоставить не могут.
«К сожалению, несколько жильцов не смогли забрать даже документы. Будем помогать их восстанавливать», — написал Дранишников.
Сейчас в пункте временного размещения продолжают находиться восемь человек. Людей обеспечивают горячим питанием и всем необходимым в данных условиях.
Кроме того, специалисты уже провели экспертизу дома. По предварительному заключению, он будет признан аварийным и подлежащим расселению. Вопрос о выделении средств на расселение жильцов прорабатывается правительством Нижегородской области.
«Хочу опровергнуть слухи — расселения в бараки не будет. Жителям будет предоставлено нормальное жилье согласно всем требованиям жилищного кодекса, либо выплачена денежная компенсация, на которую они сами приобретут жилье — учтем пожелания жителей», — добавил глава округа.
Ранее сообщалось, что прокуратура Нижегородской области контролирует ход и результаты уголовного дела по факту частичного разрушения данного многоквартирного дома.