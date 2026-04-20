Жертвами мощного взрыва на фабрике пиротехники в Индии стали 25 человек

Не менее 25 человек погибли в результате крупного взрыва на фабрике по производству фейерверков в штате Тамилнад на юге Индии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление местной полиции.
По данным правоохранительных органов, взрыв оказался настолько сильным, что полностью разрушил сразу несколько производственных помещений. В момент ЧП на территории фабрики находилось около 40 работников. Выживших сотрудников экстренно доставили в близлежащие больницы с травмами различной степени тяжести, причем состояние некоторых пациентов оценивается как критическое. На месте обрушения продолжается разбор завалов и поисково-спасательная операция.
Местные власти уже инициировали расследование причин катастрофы. По предварительной версии, к трагедии на предприятии привело грубое нарушение техники безопасности.