Жертвами мощного взрыва на фабрике пиротехники в Индии стали 25 человек

На юге Индии произошел мощный взрыв на фабрике по производству фейерверков. Жертвами происшествия стали не менее 25 человек, выжившие работники предприятия госпитализированы с тяжелыми травмами.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Не менее 25 человек погибли в результате крупного взрыва на фабрике по производству фейерверков в штате Тамилнад на юге Индии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление местной полиции.

По данным правоохранительных органов, взрыв оказался настолько сильным, что полностью разрушил сразу несколько производственных помещений. В момент ЧП на территории фабрики находилось около 40 работников. Выживших сотрудников экстренно доставили в близлежащие больницы с травмами различной степени тяжести, причем состояние некоторых пациентов оценивается как критическое. На месте обрушения продолжается разбор завалов и поисково-спасательная операция.

Местные власти уже инициировали расследование причин катастрофы. По предварительной версии, к трагедии на предприятии привело грубое нарушение техники безопасности.