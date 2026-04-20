В Башкирии семья отравилась угарным газом

Прокуратура проводит проверку по факту отравления угарным газом семьи в поселке Новые Черкассы.

Источник: Башинформ

По предварительным данным надзорного ведомства, 19 апреля в медицинское учреждение с признаками отравления угарным газом были доставлены двое маленьких детей, а также их мать. Всем пострадавшим была оказана необходимая помощь.

Прокуратура Орджоникидзевского района установит обстоятельства и причины произошедшего, даст оценку деятельности ресурсоснабжающей организации и собственника жилого помещения на предмет исполнения законодательства в сфере ЖКХ. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Как сообщил ранее министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин, после осмотра в стационаре женщина отказалась от госпитализации, маленькие пациенты находятся в больнице. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести. Их жизням ничего не угрожает.