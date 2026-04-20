Возбуждено уголовное дело после прыжка тигра в зал в ростовском цирке

Следственный комитет РФ по Ростовской области возбудил уголовное дело По статье УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», сообщили в ведомстве. В рамках расследования дела следователи допрашивают руководство и сотрудников цирка, а также очевидцев происшествия.

Инцидент произошел в цирке династии Довгалюк Ростова-на-Дону 19 апреля. Во время исполнения номера с хищниками упала сетка между манежем и зрителями, один из тигров прыгнул в сторону зрителей.

В зале началась паника, всех посетителей эвакуировали на улицу. Тигра дрессировщики вернули в клетку, предварительно, никто не пострадал.

«Назначен комплекс необходимых экспертиз для установления причин и условий, способствовавших падению защитной сетки и выходу хищника в зрительную зону», — проинформировали в Следкоме региона.