Провал возник на участке дороги Вад — Новый Мир в Нижегородской области

На участке дороги Вад — Новый Мир со стороны деревни Порецкое образовался провал в дорожном покрытии. Об этом сообщили в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области.

Движение транспорта в районе, где произошло обрушение, перекрыто.

Ранее СМИ утверждали, что на том участке дороги обрушился мост, однако в ведомстве уточнили, что данная информация — фейк.

Напомним, что также должны были перекрыть движение по площади Минина и Пожарского из-за репетиции к параду Победы. Однако, как уточняют очевидцы, центр не перекрыт. Предположительно, репетиции отменили из-за непогоды, но офиицальных сообщений не поступало.