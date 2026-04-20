Провал возник на участке дороги Вад — Новый Мир в Нижегородской области

На участке дороги Вад — Новый Мир со стороны деревни Порецкое образовался провал в дорожном покрытии. Об этом сообщили в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области.
Движение транспорта в районе, где произошло обрушение, перекрыто.
Ранее СМИ утверждали, что на том участке дороги обрушился мост, однако в ведомстве уточнили, что данная информация — фейк.
Напомним, что также должны были перекрыть движение по площади Минина и Пожарского из-за репетиции к параду Победы. Однако, как уточняют очевидцы, центр не перекрыт. Предположительно, репетиции отменили из-за непогоды, но офиицальных сообщений не поступало.