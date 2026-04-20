Фура сбила остановку в воронежском микрорайоне Подгорное

Грузовик въехал в остановочный павильон на окраине Воронежа.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства наезда грузовика на остановку в Воронеже. ДТП произошло вечером 19 апреля в микрорайоне Подгорное.

Примерно в 20.40 на улице Серафима Саровского, по предварительным данным ГАИ, 35-летний водитель грузовика «Вольво» не справился с управлением и въехал в остановочный павильон, сбив дорожные знаки.

— Фура получила механические повреждения, никто не пострадал. Водитель от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался. Проводится проверка, — сообщили в Госавтоинспекции Воронежской области.