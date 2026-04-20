Красноярцы почти каждый день обращаются в травмпункты после аварий с самокатами

В приемное отделение Красноярской краевой клинической больницы почти каждый поступают пациенты с травмами, связанными с использованием электросамокатов. Пресс-служба учреждения добавила, что страдают как сами водители, так и пешеходы.
Так, на днях в травмпункт больницы поступил молодой человек. Диагноз: травмы кистей рук, перелом мизинца. Парень не справился с управлением и упал.
— Нет такого количества пациентов-роллеров, лыжников или велосипедистов. Самокатчики бьют все рекорды по обращаемости, — говорит Андрей Газенкампф, заведующий приемным отделением.
Напомним, что сезон самокатов стартовал в краевом центре 25 марта — утром двухколесный транспорт занял привычные площадки около автобусных остановок. Уже 30 марта на улице Светлогорская произошла первая в 2026 году авария с участием детей на арендованном СИМ.
В 2025 году одна из компаний ограничила поездки на электросамокатах для детей до 16 лет. По словам представителей фирмы, пользователи младшего возраста чаще других попадали в аварии.
