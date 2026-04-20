Суд заочно арестовал бывшего вице-президента банка ВТБ за мошенничество

«Постановлением Мещанского районного суда города Москвы от 20 апреля 2026 года в отношении Тер-Аванесова Александра Борисовича избрана мера пресечения виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его передачи правоохранительным органам Российской Федерации в случае экстрадиции или депортации на территорию Российской Федерации либо с момента его фактического задержания на территории РФ», — рассказали в пресс-службе.
Ему заочно предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве, уточнили там.
Ранее РИА Новости со ссылкой на документы сообщало о том, что Тер-Аванесов стал обвиняемым по делу бывшего замминистра по строительству ДНР Юлии Мерваезовой о мошенничестве с госконтрактами на возведение военных объектов. Из материалов, имеющихся в распоряжении агентства, следовало, что обвинение в мошенничестве бывшему сенатору предъявлено заочно, его объявили в розыск.