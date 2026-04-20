Волгоградцу выписали 5000 ₽ за отогнутый номер: решение суда

Такой решение вынес Кировский районный суд.

Волгоградцу придется заплатить 5 000 рублей за то, что он намеренно отогнул госномер на своей машине. Такое решение вынес мировой судья судебного участка № 90 Кировского района.

Поздним вечером 28 ноября 2025 года в Кировском районе Волгограда сотрудники полиции остановили автомобиль «ВАЗ 2104» под управлением Максима А. При осмотре выяснилось: задний номер установлен с нарушением ГОСТ Р 50577−2018.

Его механически отогнули так, что прочитать и идентифицировать стало невозможно. Это прямое нарушение пункта 2 Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации.

На водителя составили административный материал. Суд изучил дело и установил: Максим А. действительно совершил правонарушение, предусмотренное частью 2 статьи 12.2 КоАП РФ. Итог — штраф 5 000 рублей.

Постановление пока не вступило в законную силу. У водителя есть возможность обжаловать решение в апелляционном порядке.

