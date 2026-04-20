Жителей дома с огромной трещиной в Балахне не будут расселять в бараки

Жители первого и второго подъездов дома № 54 на улице Энгельса в Балахнинском округе, на фасаде которого образовалась огромная трещина, продолжают выносить свои вещи. Сотрудники экстренных служб находятся на месте, оказывая помощь жильцам в безопасном доступе в их квартиры. Об этом сообщил глава Балахнинского округа Андрей Дранишников.
Спасателям удалось проникнуть в третий подъезд только до первого этажа, дальнейшее продвижение сочтено небезопасным, поэтому жителям доступ туда предоставить невозможно. К сожалению, некоторые люди не смогли забрать даже личные документы, помощь в их восстановлении будет оказана.
В пункте временного размещения сейчас находятся восемь человек, которым предоставляется горячее питание и всестороннее обеспечение. Проведены встречи с жильцами для решения их индивидуальных вопросов.
Ситуация с домом находится под контролем, проводятся все необходимые процедуры. Экспертиза, проведенная специалистами, будет завершена завтра. Предварительные выводы экспертов указывают на то, что здание будет признано аварийным и потребует расселения. Всем семьям будет оказана индивидуальная помощь. Правительство Нижегородской области прорабатывает вопрос о выделении средств на расселение.
Распространяемые слухи о расселении в бараки не соответствуют действительности. Жильцам будет предоставлено благоустроенное жилье в соответствии с нормами жилищного законодательства или предложена денежная компенсация для самостоятельного приобретения недвижимости, с учетом их пожеланий.
Напомним, что СК возбудил дело о халатности из-за трещины в жилом доме в Балахне. Полицейские уже организовали дежурство.