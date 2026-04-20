Электропоезд Петербург — Луга задавил насмерть мужчину

На минувших выходных на 17 километре 5 пикета железнодорожного перегона Шоссейная — Александровская в Петербурге произошла трагедия. Электропоезд Петербург — Луга-1 наехал на человека, о чем сообщили в пресс-службе Транспортной полиции по Северо-Западному федеральному округу.
— В результате происшествия мужчина от полученных травм скончался на месте. Его личность пока не установили, — рассказали в ведомстве.
Транспортные полицейские установили, что незадолго до случившегося он пересекал пути в неположенном месте. Инцидент стал основанием для проведения проверки, задержки в движении поездов не допустили.
Жителей Петербурга и Ленинградской области призвали не пренебрегать правилами безопасности. Ведь основными причинами травмирования на объектах железнодорожного транспорта является именно их нарушение.