Электропоезд Петербург — Луга задавил насмерть мужчину

Личность погибшего на железной дороге в Северной столице пока не установили.

Источник: Комсомольская правда

На минувших выходных на 17 километре 5 пикета железнодорожного перегона Шоссейная — Александровская в Петербурге произошла трагедия. Электропоезд Петербург — Луга-1 наехал на человека, о чем сообщили в пресс-службе Транспортной полиции по Северо-Западному федеральному округу.

— В результате происшествия мужчина от полученных травм скончался на месте. Его личность пока не установили, — рассказали в ведомстве.

Транспортные полицейские установили, что незадолго до случившегося он пересекал пути в неположенном месте. Инцидент стал основанием для проведения проверки, задержки в движении поездов не допустили.

Жителей Петербурга и Ленинградской области призвали не пренебрегать правилами безопасности. Ведь основными причинами травмирования на объектах железнодорожного транспорта является именно их нарушение.