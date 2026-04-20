Крупный провал образовался на автодороге в Вадском районе

На участке автодороги «Вад — Новый Мир» в Нижегородской области, задействованном при строительстве трассе М-12 «Восток», образовалась огромная дыра. О том, какие меры принимаются для устранения провала, рассказали в Главном управлении автомобильных дорог по региону в ответ на запрос pravda-nn.ru.
Сегодня, 20 апреля, на 19-м километре автомобильной дороги «Вад — Новый Мир» в районе деревни Порецкое зафиксировали провал дорожного покрытия. Участок протяженностью 1627 метров сейчас находится на стадии приемки выполненных работ по реконструкции, проведенной заказчиком строительства трассы М-12 «Восток».
Причины провала пока неизвестны. На месте работает комиссия для оценки состояния дорожного полотна и принятия первоочередных мер. Вскоре будут приняты меры по устранению дефекта и восстановлению безопасного проезда на данном участке. О сроках завершения работ сообщат позже.
На данный момент автомобилисты могут объехать поврежденный участок через село Ичалки по дороге 22К-0068 «Перевоз — Шатки».
