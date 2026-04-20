«Утерянная посылка»: калининградка стала жертвой новой схемы обмана мошенников

В мессенджере калининградке позвонил неизвестный, который представился сотрудником маркетплейса и сообщил об обнаружении утерянной посылки женщины. Собеседник попросил назвать адрес пункта выдачи, где она смогла бы забрать ее. Позже пенсионерке поступило СМС-сообщение с кодом подтверждения для оформления доставки. Далее позвонил лже-сотрудник портала государственных услуг, который сообщил, что мошенники якобы пытаются взломать ее аккаунт. Следующий звонок поступил от мнимого сотрудника службы по надзору в сфере информационных технологий, который предупредил женщину, что аферисты уже получили доступ к ее банковским счетам.