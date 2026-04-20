Мотоциклисты подожгли кладбище в Нижнем Новгороде

Глава города назвал действия вандалов «бесовщиной» и пообещал установить новые камеры наблюдения для защиты захоронений.

На одном из городских кладбищ произошел пожар, в результате которого пострадали захоронения. Об этом сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своём канале в MAX, отметив, что распространение огня удалось остановить благодаря быстрой реакции сотрудников погоста и пожарных.

Причиной возгорания стало сознательное вредительство: группы молодежи на мопедах поджигают мусорные баки на дальних участках территории. В этот раз пламя с контейнеров перекинулось на землю. Глава города резко осудил действия вандалов, назвав их поступки отсутствием сострадания и посягательством на сакральные для людей вещи.

В настоящее время администрация готовит заявление в полицию для поиска и привлечения виновных к ответственности. В ближайшее время на территории кладбища планируется установить дополнительные камеры видеонаблюдения для предотвращения подобных инцидентов.

Ранее сообщалось, что за сутки в Нижегородской области произошло 12 пожаров.