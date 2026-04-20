Сегодня, 20 апреля, в Омске на Иртышской набережной произошла страшная авария. Одна из машин разбилась всмятку и перевернулась. О ДТП сообщили подписчики телеграм-канала «Омичи читают».
Как сообщает источник, авария произошла в районе пересечения набережной с улицей Федора Крылова. Серьезные повреждения получил ВАЗ 2112. Ситуацию «КП Омск» прокомментировали в УМВД по Омской области.
«Произошло столкновение легкового автомобиля с микроавтобусом. В результате аварии никто не пострадал», — сообщили в ведомстве.
Видимо, у водителя ВАЗА и его пассажиров, по истине, случился сегодня второй день рождения.