С начала 2026 года прикамцы получили свыше миллиона писем от мошенников

В Пермском крае предотвратили более 360 тысяч переходов на фишинговые сайты.

Источник: Комсомольская правда

За первые три месяца текущего года в Прикамье зарегистрировано более 360 тысяч случаев, когда пользователи пытались перейти на фишинговые сайты. Кроме того, специалисты выявили более одного миллиона электронных писем с вредоносными ссылками или подозрительными вложениями. Такую статистику приводит издание «ТЕКСТ» со ссылкой на аналитику «Лаборатории Касперского».

С начала 2026 года мошенники стали активно маскироваться под сотрудников медучреждений и страховых компаний. Они рассылали сообщения, ссылаясь на жалобы пациентов по добровольному медицинскому страхованию или якобы срочные запросы на госпитализацию. Сообщения выглядели убедительно из-за того, что преступники тщательно подделывали адреса отправителей, приближая их к контактам реальных организаций.

В феврале участились кибератаки на предприятия. Письма маскировали под официальные уведомления о нарушениях при техосмотре и медосмотре водителей. Внутри архивов, которые прилагались к таким письмам, находилось вредоносное ПО BrockenDoor, которое позволяет дистанционно управлять устройствами и собирать конфиденциальные данные.