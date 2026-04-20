С начала 2026 года прикамцы получили свыше миллиона писем от мошенников

За первые три месяца текущего года в Прикамье зарегистрировано более 360 тысяч случаев, когда пользователи пытались перейти на фишинговые сайты. Кроме того, специалисты выявили более одного миллиона электронных писем с вредоносными ссылками или подозрительными вложениями. Такую статистику приводит издание «ТЕКСТ» со ссылкой на аналитику «Лаборатории Касперского».