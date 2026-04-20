В Иркутской области три чиновника получили срок за рубку леса на 160 миллионов

Октябрьский районный суд Иркутска вынес приговор трем бывшим должностным лицам лесного хозяйства. Как сообщили КП-Иркутск в МВД и прокуратуре региона, они организовали незаконную вырубку деревьев в Балаганском лесничестве и нанесли ущерб государству больше чем на 160 миллионов рублей.
— Схема работала с 2017 по 2019 год. Подсудимые оформляли документы на санитарные рубки, хотя на самом деле уничтожали ценные сорта древесины. Их сообщница из областного центра защиты леса изготовила фиктивный акт обследования, даже не выезжая на место. К работам привлекли 15 сотрудников лесозаготовительного предприятия, которые не знали о преступном характере задания. Всего преступники срубили 13 тысяч кубометров леса, — рассказывают в пресс-службе ведомств.
Преступную группу разоблачили в 2019 году совместными усилиями следователей полиции, оперативников УЭБиПК и сотрудников УФСБ. Суд приговорил каждого фигуранта к лишению свободы на срок от 6 лет 4 месяцев до 6 лет 6 месяцев в колонии общего режима. Также они выплатят штрафы по 500 тысяч рублей и три года не смогут занимать определенные должности. Кроме того, осужденные обязаны возместить весь причиненный ущерб.
Дела в отношении бывшей сотрудницы центра защиты леса и экс-директора лесозаготовительной фирмы выделили в отдельное производство.