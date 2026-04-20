Нижегородское кладбище пострадало после поджога травы

На одном из кладбищ в Нижнем Новгороде произошел крупный пожар из-за умышленного поджога. В результате пострадали захоронения, рассказал в соцсетях мэр города Юрий Шалабаев.
Накануне на нижегородском кладбище случился пожар. К счастью, огнеборцы оперативно потушили возгорание, но часть захоронений все равно пострадала.
Инцидент произошел по вине молодых нижегородцев, которых несколько раз замечали во время катания на мопедах на дальних кварталах кладбища. Дебоширы умышленно занимаются вредительством и регулярно поджигают мусорные баки — на этот раз огонь перекинулся на землю.
«Всегда казалось, что есть вещи, которые сакральны буквально для каждого человека, и кладбище — одна из таких. Здесь тишина, слезы горюющих по своим близким родных, их молитвы. Сюда приходят помолчать или поговорить о своем, принести цветы, прибраться на могиле… Но для лишенных ума и сострадания нет ничего святого. Бесовщина в чистом виде», — заявил Юрий Шалабаев.
На кладбище установят новую систему видеонаблюдения, а нарушителей привлекут к ответственности.
