ВСУ обстреляли территорию вблизи ЗАЭС и Энергодара в выходные

МЕЛИТОПОЛЬ, 20 апреля. /ТАСС/. Обстрелы территории вокруг Запорожской АЭС и Энергодара в выходные не прекращались, активность противника остается высокой. В минувшую пятницу атаки дронов ВСУ фиксировали в районе городской застройки и автозаправок, сообщила ТАСС директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

Источник: Reuters

«За выходные обстрелы территории вблизи ЗАЭС и Энергодара не прекращались. Особенно интенсивной была пятница: дроны и прилеты фиксировались в районе городской застройки, недалеко от заправок — активность ВСУ остается высокой», — сказала Яшина. -

Узнать больше по теме
Запорожская АЭС: от флагмана энергетики к символу ядерной угрозы
Запорожская АЭС — самая мощная атомная станция в Европе. Уже три года она существует в режиме перманентного кризиса. С 2022 года объект контролируется российскими войсками, реакторы остановлены, но риски сохраняются. Станция превратилась в символ беспрецедентной угрозы — возможной ядерной аварии в зоне активных боевых действий. Эта ситуация держит в напряжении все международное сообщество, особенно экспертов МАГАТЭ. Разбираемся, что представляет собой станция и в чем заключается главная опасность сегодня.
