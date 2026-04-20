В Воронеже задержали подозреваемого в попытке изнасилования

Воронежские полицейские ищут пострадавших от действий иностранца, подозреваемого в преступлений против половой неприкосновенности.
32-летнего мужчину задержали после обращения 46-летней жительницы, которая сообщила, что ее пытались изнасиловать ночью в лесопарковой зоне на Московском проспекте. Инцидент произошел 11 апреля. Женщине удалось отбиться, а насильник скрылся. Но силовикам удалось его поймать, сейчас он заключен под стражу.
— Также установили причастность задержанного к еще одному инциденту. 26 марта на одной из остановок общественного транспорта на Московском проспекте он совершил развратные действия в присутствии несовершеннолетних. В отношении фигуранта возбуждены уголовные дела за попытку изнасилования, развратные действия в отношении лиц, не достигших 16-летия, — сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.
Полиция просит всех, кто пострадал от действий этого человека или стал очевидцем инцидентов, обратиться по телефонам: 8−999−787−91−05 или 102, анонимность гарантируется.