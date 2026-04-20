Нижегородца арестовали за финансирование террористов

Нижегородец перечислил 38 тысяч рублей на нужды террористического сообщества через зарубежную донатную платформу.

Московский районный суд Нижнего Новгорода избрал меру пресечения в отношении Сергея Луковникова, обвиняемого в содействии террористической деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области.

По версии следствия, оэбвиняемый, действуя по указанию зарубежного эмиссара, перевел 38 тысяч рублей в поддержку террористического сообщества. Мужчина использовал для транзакции специализированную донатную платформу. Следствие полагает, что мотивом послужило враждебное отношение к действующей власти Российской Федерации.

Суд постановил заключить фигуранта под стражу до 14 июня 2026 года включительно. На данный момент постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано в установленном порядке.

Ранее сообщалось, что экс-депутата Николая Шумилкова арестовали за коммерческий подкуп в Нижнем.