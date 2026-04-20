В Новосибирской области две фуры столкнулись возле Болотного

Серьезное ДТП произошло в Новосибирской области 20 апреля. Возле Болотного столкнулись две фуры. Об этом сообщили очевидцы в группе «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».
Очевидцы отмечают, что дорожная авария серьезно парализовала движение на трассе. Там пробка растянулась на 12 километров.
По данным очевидцев, одна из фур после столкновения слетела в кювет. Вторая в аварии получила серьезные механические повреждения кабины. О пострадавших не сообщается, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции.