В Новосибирской области две фуры столкнулись возле Болотного

Из-за этого на трассе образовалась пробка в 12 км.

Источник: Комсомольская правда

Серьезное ДТП произошло в Новосибирской области 20 апреля. Возле Болотного столкнулись две фуры. Об этом сообщили очевидцы в группе «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».

Очевидцы отмечают, что дорожная авария серьезно парализовала движение на трассе. Там пробка растянулась на 12 километров.

По данным очевидцев, одна из фур после столкновения слетела в кювет. Вторая в аварии получила серьезные механические повреждения кабины. О пострадавших не сообщается, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции.