Эксперт Тайга объяснил, почему Усольцевых с приходом весны до сих пор не нашли

Тайну исчезновения семьи Усольцевых, скорее всего, скрывают камни, и найти семью можно будет только после схода снега — к началу мая. Таким мнением с «РГ» поделился эксперт по выживанию в экстремальных условиях, экскурсовод Олег Тайга.
Ранее сообщалось, что очередная попытка обнаружить пропавшую семью Усольцевых в горно-таежной местности по заявке местного подразделения СК не принесла результатов. По данным краевых спасателей, только за минувшее воскресенье специалисты обследовали около 33 километров территории в районе лога Мальвинка, однако никаких следов Усольцевых обнаружить не удалось.
Всего за три дня с 17 по 19 апреля поисковые группы прошли более 120 километров сложного рельефа, включая горные участки, лесные и автомобильные дороги. Несмотря на масштаб проделанной работы, операция завершилась безрезультатно, и отряд вернулся в подразделение.
По мнению экспертов, одной из причин, по которой поиски не дают результата, могут быть особенности самой местности и возможные действия пропавших в условиях непогоды. Судя по кадрам из зоны поисков, в тайге до сих пор лежит снег, а это ключевой фактор, препятствующий тщательному обследованию территорию.
«Возможно, Усольцевы залезли в какой-то курумник, пытались сделать укрытие, согреться, спрятаться от бури. Это существенно усложняет поиски», — рассказал «РГ» Олег Тайга.
Как поясняет специалист, курумники — это каменные россыпи с множеством скрытых полостей, которые практически невозможно полностью обследовать, особенно после выпадения снега. Если люди пытались укрыться именно там, их могли не заметить ни с воздуха, ни при наземном осмотре.
Ранее эксперт отмечал, что в условиях резкого ухудшения погоды, сопровождавшегося осадками и понижением температуры, ключевую роль мог сыграть фактор переохлаждения. При намокании одежды и сильном ветре человек может потерять тепло за считаные часы, а затем просто утратить возможность двигаться.