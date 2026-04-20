Согласившись на замену домофона, воронежец потерял 3,6 миллиона

55-летнему жителю Воронежа неизвестный по телефону сообщил о плановой замене домофона в подъезде. Об этом информирует пресс-служба региональной полиции.
Аферист попросил «забронировать заявку». Затем мужчину стали атаковать другие мошенники. Якобы представители «Госуслуг» и Центробанка убедили потерпевшего, что первый звонок был от мошенников, из-за чего данные пользователя похитили. И от его имени подано шесть заявок на вывод средств в недружественное государство. Дабы все вернуть свои места и сохранить сбережения, воронежцу рекомендовали отправить деньги на «безопасные счета». Он так и сделал, отправив аферистам 3 673 049 рублей.
За 18 и 19 апреля от проделок киберпреступников пострадали пятеро жителей нашего региона, у двоих из которых похитили деньги с банковских карт. Суммарный ущерб составил около пяти миллионов.