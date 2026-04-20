Капитана судна задержали в порту Новороссийска за контрабанду 33 тысяч долларов

В Новороссийской таможне напомнили, что, согласно законодательству ЕАЭС, обязательному декларированию подлежат наличные средства и дорожные чеки на сумму, более 10 тысяч долларов США в эквиваленте. Поскольку допустимый порог был превышен более чем в три раза, а сведения о ней были скрыты, действия капитана расценили как нарушение закона.