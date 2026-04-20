Капитана судна задержали в порту Новороссийска за контрабанду 33 тысяч долларов

В Новороссийске завели уголовное дело на капитана судна с незадекларированной валютой.

Источник: Южное таможенное управление

Сотрудники Новороссийской таможни пресекли попытку незаконного ввоза крупной суммы иностранной валюты. Под подозрение в совершении преступления попал капитан судна, прибывшего на Кубань из Турции.

В ходе прохождения таможенного контроля капитан официально заявил, что не имеет при себе наличных денег, подлежащих обязательному декларированию. Однако во время досмотра судна инспекторы обнаружили незадекларированную валюту. Всего у моряка нашли 33 850 долларов США.

Капитан судна утверждал, что валюты у него нет. Но в ходе контроля мы выявили сумму, значительно превышающую разрешенный лимит.

прокомментировал ситуацию Евгений Пещерин
и.о. заместителя начальника таможни

В Новороссийской таможне напомнили, что, согласно законодательству ЕАЭС, обязательному декларированию подлежат наличные средства и дорожные чеки на сумму, более 10 тысяч долларов США в эквиваленте. Поскольку допустимый порог был превышен более чем в три раза, а сведения о ней были скрыты, действия капитана расценили как нарушение закона.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наличных денежных средств. Теперь капитану грозит крупный штраф или ограничение свободы.

