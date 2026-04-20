Силовики жестко пресекли бизнес на бойцах СВО

В Красноярском крае жестко задержали мужчину, подозреваемого в организации циничной схемы обогащения на участниках спецоперации. Местный «делец» поставил на поток фиктивные браки между военными и подставными невестами, чтобы забирать себе выплаты. Нажиться на чужой крови безнаказанно не вышло.
Подробности громкого задержания, а также комментарии экспертов о том, какие еще мошеннические сценарии существуют с участниками СВО, как бойцу защитить свои деньги и куда идти родственникам, если у погибшего солдата внезапно объявилась «жена», — в материале krsk.aif.ru.
От знакомства до брака — за неделю.
Взламывать дверь в дом 42-летнего подозреваемого спецназу пришлось ломом и кувалдами. При задержании его уложили лицом прямо в снег. По версии следствия, с июля по октябрь 2025 года 42-летний мужчина искал жительниц Ачинска, которые вели асоциальный образ жизни, и выдавал их замуж за бойцов СВО. На допросе одна из таких «невест» призналась, что познакомилась с будущим мужем всего за неделю до похода в ЗАГС. Как только трое военнослужащих отправились к месту прохождения службы, организатор схемы просто забрал у женщин банковские карты и начал распоряжаться чужими деньгами.
Но криминальный бизнес быстро рухнул. ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия при оперативном сопровождении регионального УФСБ и МВД выявили афериста. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.
«Похищена сумма более 1 млн рублей, пока она уточняется. Один из участников СВО погиб, еще двое числятся пропавшими без вести. Они не разводились с женами. Сами женщины вели асоциальный образ жизни. Никакой выгоды от схемы они не получали и соучастницами не считаются», — рассказала пресс-секретарь ГСУ СК по Красноярскому краю Анастасия Дядечкина.
По месту жительства мошенника прошли обыски. Силовики изъяли более 1 миллиона рублей наличными, больше 10 сотовых телефонов, чужие паспорта, банковские карты и сим-карты различных операторов.
Подозреваемый задержан и по ходатайству следователя уже заключен под стражу. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 миллиона рублей. Сейчас правоохранители устанавливают иные эпизоды его деятельности и всех пострадавших.
Криминальный бизнес на выплатах.
Правоохранители раскрыли кощунственные схемы в нескольких городах. В Кировской области сотрудники СК задержали семерых участников организованной группы, которые присваивали выплаты участников спецоперации. Аферисты заключали фиктивные браки с военнослужащими и оформляли доверенности на управление их финансами. В результате пострадали 24 человека, общая сумма ущерба составила больше 44 млн рублей. Возбуждены уголовные дела по статье «мошенничество в особо крупном размере».
В Ульяновской области 38-летняя женщина пошла на обман, имитировав беременность, чтобы выйти замуж за 60-летнего участника СВО. Поддельная справка, представленная для ускоренной регистрации брака, позже стала главным доказательством мошенничества.
Борьба с этими схемами активно ведётся силовиками. Группу из шестерых человек задержали в Хабаровском крае по подозрению в хищении средств у участников СВО через фиктивные браки. Мошенники в общей сложности украли 2,4 миллионов рублей, порядка 400 тысяч у каждого пострадавшего военнослужащего. В Нижневартовске по аналогичной схеме с использованием подставных невест и доверенностей группа из пяти человек похитила у бойцов около 30 млн рублей.
Для таких женщин уже даже появился специальный термин — «черные невесты». Руководитель Комитета семей воинов Отечества Красноярского края Марина Филиппова отмечает, что подобные преступления превратились в отлаженный бизнес.
«Мы наблюдаем тревожную тенденцию: женщины старше 35 лет намеренно ищут совсем молодых людей, порой специально находят среди них сирот или выходцев из неблагополучных семей. Они выбирают тех, за кого некому заступиться. Такие “хищницы” быстро оформляют брак и отправляют ребят на фронт. В нашем крае был вопиющий случай, когда одна женщина в течение года умудрилась получить выплаты за троих таких мальчиков. С точки зрения закона, ее нельзя привлечь к ответственности, поскольку нет никаких регламентов, через сколько женщина должна выходить замуж снова. Это этический момент», — объясняет Марина Филиппова.
По словам эксперта, в арсенале мошенников появилась и еще одна циничная схема — так называемые «жены-однодневки». Аферистки успевают официально записать своих детей от предыдущих отношений на участников СВО в органах ЗАГС. Впоследствии оспорить это «отцовство» крайне сложно. В случае гибели военнослужащего это дает мошенницам право претендовать на долю в наследстве и социальные пособия на ребенка.
Пока боец жив — развод оформить проще всего.
Как быть, если мужчина понял, что попал в ловушку? Заместитель руководителя по правовым вопросам филиала фонда «Защитники Отечества» в Красноярском крае Екатерина Неизвесных уверена: пока боец жив, решить проблему можно быстро.
«Бойцы — взрослые дееспособные люди. Брак заключается в органах ЗАГС, где сотрудники видят состояние человека. Если боец жив, самый простой и эффективный способ — это расторжение брака. У новоиспеченных супругов, как правило, еще нет никаких взаимных обязательств, нет совместно нажитого имущества и общих детей. Развод — самый быстрый выход», — объясняет Екатерина Неизвесных.
Марина Филиппова добавляет: сделать это можно дистанционно, не покидая места службы.
«Если боец выходит на связь, мы объясняем: развестись можно через Госуслуги. Это самый быстрый способ оборвать связь с мошенницей. Также важно помнить про генеральную доверенность, которая дает доступ к счетам и позволяет управлять имуществом доверителя. Находясь в зоне СВО, боец может отозвать ее у любого нотариуса в ближайшем городе», — говорит Филлипова.
Екатерина Неизвесных уточняет, что юридические инструменты вроде брачного договора в таких ситуациях работают редко, так как решения о свадьбе принимаются спонтанно. Главный совет — не терять бдительности и осознанно выбирать круг общения.
Сложнее ситуация, когда боец погибает, а у порога появляется «неизвестная жена». По словам экспертов, в такой ситуации родственники не могут просто так подать иск, на защиту должна встать прокуратура.
«Семейным кодексом определено: в интересах государства и третьих лиц может обратиться в суд только прокуратура. Родственникам нужно идти именно туда. Конечно, должны быть веские основания, а не просто личная неприязнь», — уточняет Екатерина Неизвесных.
При этом правовая система адаптировалась к новым вызовам, считает юрист Марина Пиксайкина.
«Учитывая резонанс и статус участников СВО, суды сейчас рассматривают такие дела максимально оперативно, защищая права бойцов и их реальных родственников. Главное, вовремя подать жалобу в прокуратуру, чтобы та вышла с иском», — подчеркивает эксперт.
