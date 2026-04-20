Силовики жестко пресекли бизнес на бойцах СВО

Взламывать дверь в дом 42-летнего подозреваемого спецназу пришлось ломом и кувалдами. При задержании его уложили лицом прямо в снег. По версии следствия, с июля по октябрь 2025 года 42-летний мужчина искал жительниц Ачинска, которые вели асоциальный образ жизни, и выдавал их замуж за бойцов СВО. На допросе одна из таких «невест» призналась, что познакомилась с будущим мужем всего за неделю до похода в ЗАГС. Как только трое военнослужащих отправились к месту прохождения службы, организатор схемы просто забрал у женщин банковские карты и начал распоряжаться чужими деньгами.