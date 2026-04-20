13 человек пострадали в массовом ДТП под Петербургом

Грузовик «Шакман» с неисправными тормозами врезался в служебный микроавтобус и еще три автомобиля в Тосненском районе Ленобласти. В массовом ДТП пострадали 13 человек, один из них находится в тяжелом состоянии.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Тосненском районе Ленинградской области произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей, в результате которого травмы получили 13 человек. Один из пострадавших госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По предварительным данным, авария произошла около 07:20 на 97-м километре трассы А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо». Ехавший от Отрадного к Гатчине грузовик «Шакман» врезался в служебный микроавтобус «Мерседес Спринтер», а после столкнулся с кроссовером «Чери», фурой «ДАФ» и легковушкой «Рено».

Как пояснил прибывшим инспекторам водитель самосвала, причиной аварии стал отказ тормозной системы. На месте работает следственно-оперативная группа, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как пишет пресс-служба прокуратуры Ленинградской области, к выяснению обстоятельств автокатастрофы подключились и сотрудники надзорного ведомства. В рамках проверки будет дана правовая оценка не только действиям участников столкновения, но и соблюдению норм законодательства при организации пассажирских перевозок, а также качеству содержания данного участка автомобильной дороги.