В Новосибирской области спасли провалившегося под лед пенсионера

На место приехали специалисты Карасукского поисково-спасательного отряда. Чтобы добраться до пострадавшего, они использовали моторную лодку. Мужчину подняли на борт и доставили на сушу. Он сильно замерз и выглядел очень уставшим. Сначала пенсионер отказался ехать в больницу, поэтому спасатели отвезли его домой в Карасук и передали родным. Позже родственники все же решили показать его врачам и самостоятельно отвезли в медицинское учреждение.