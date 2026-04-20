В Новосибирской области спасли провалившегося под лед пенсионера

В Карасукском районе спасатели помогли 68-летнему мужчине. Инцидент произошел на озере Чебачье. Пенсионер провалился под лед, и смог сам вылезти из воды на поверхность. Однако сил, чтобы самостоятельно дойти до берега по хрупкому покрытию, у него уже не осталось. Об этом сообщили в поисково-спасательной службе Новосибирской области.
На место приехали специалисты Карасукского поисково-спасательного отряда. Чтобы добраться до пострадавшего, они использовали моторную лодку. Мужчину подняли на борт и доставили на сушу. Он сильно замерз и выглядел очень уставшим. Сначала пенсионер отказался ехать в больницу, поэтому спасатели отвезли его домой в Карасук и передали родным. Позже родственники все же решили показать его врачам и самостоятельно отвезли в медицинское учреждение.
Спасатели отмечают, что мужчине очень повезло. Обычно в ледяной воде мышцы быстро сводят судороги, и человек не может выбраться без посторонней помощи.
Сейчас лед на водоемах становится рыхлым и крайне опасным. Специалисты просят жителей не выходить на замерзшие озера и реки. Рыбакам советуют завершить сезон и дождаться полного таяния льда. Также важно поговорить с детьми и объяснить им, что игры на весеннем льду могут закончиться трагедией.