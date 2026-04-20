Нефтяное пятно в море ликвидируют после атаки БПЛА на Туапсе

В акватории Черного моря и русле реки Туапсе идут работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов. ЧП стало следствием повреждения инфраструктуры морского терминала во время атаки БПЛА в ночь на 16 апреля, рассказали в региональном оперштабе.
Нефтяное пятно спутник выявил в полутора милях от туапсинского порта. По предварительным оценкам экспертов, площадь загрязнения составила 10 тысяч квадратных метров. Для предотвращения дальнейшего распространения нефти выставили боновые заграждения. В очистке акватории задействована группировка из шести судов порта Туапсе, включая нефтемусоросборщики и быстроходные катера.
Параллельно специалисты ведут очистку реки Туапсе, куда нефтепродукты попали из-за пожара на терминале в ночь инцидента.
«Разлив в реке удалось локализовать», — сообщает оперштаб Кубани.
На месте установили 750 метров боновых заграждений, в работах были задействованы пять специальных устройств для сбора мазута, а также оборудована ловушка.