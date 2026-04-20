Мужчина попытался изнасиловать жительницу Воронежа на Московском проспекте

Нападавшего задержали.

Источник: Аргументы и факты

В Воронеже мужчина пытался изнасиловать женщину в лесопарковой зоне Московском проспекте. Нападавшего задержали. Им оказался 32-летний иностранный гражданин. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России по региону в понедельник, 20 апреля.

Инцидент произошёл ночью 11 апреля. Мужчине не удалось довести задуманное до конца, поскольку 46-летняя горожанка оказала ему активное сопротивление. В результате нападавший скрылся. Женщина же обратилась с заявлением в отдел полиции.

После того, как нападавшего задержали, правоохранители установили его причастность к ещё одному инциденту. 26 марта марта мужчина совершил развратные действия на одной из автобусных остановок на Московском проспекте в присутствии несовершеннолетних.

Против задержанного возбудили уголовное дело по статьям о покушении на изнасилование, а также о развратных действиях. Ему уже предъявили обвинение. Сейчас мужчина находится в СИЗО.

Полицейские и сотрудники СК просят откликнуться и других возможных жертв задержанного. Всех, кто пострадал от действий мужчины или же стал их очевидцем, призывают обратиться по телефонам: 8−999−787−91−05, 8−900−961−49−90 или 102. Конфиденциальность гарантируется.