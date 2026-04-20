После избиения ветерана СВО в Перми возбуждено уголовное дело

В Перми началось расследование уголовного дела по статье 213 УК РФ «Хулиганство» после избиения участника специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Пермскому краю.
В социальных сетях появилась информация о том, что 18 апреля в одном из городских маршрутных автобусов был избит мужчина — ветеран СВО. Следственный отдел по Мотовилихинскому району Перми проводит необходимые оперативно розыскные мероприятия для установления личности и местонахождения подозреваемого. Расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, 17 апреля региональным управлением СК России возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В пятницу днем в Соликамске произошло смертельное ДТП с автобусом и легковым авто, в результате которого погибли водитель и пассажир «Опель Корса».