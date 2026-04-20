После избиения ветерана СВО в Перми возбуждено уголовное дело

В социальных сетях появилась информация о том, что 18 апреля в одном из городских маршрутных автобусов был избит мужчина — ветеран СВО. Следственный отдел по Мотовилихинскому району Перми проводит необходимые оперативно розыскные мероприятия для установления личности и местонахождения подозреваемого. Расследование уголовного дела продолжается.