В Казани женщина сорвалась с балкона третьего этажа, ее спасали с полотном

В Казани на улице Бигичева произошло ЧП — женщина выпала из окна жилого многоквартирного дома. Об этом сообщили очевидцы в сети. По их словам, пострадавшая повисла на балконе третьего этажа. Мужчина, предположительно супруг, держал ее за руки. Под балконом неравнодушные люди растянули полотно, пытаясь смягчить падение.