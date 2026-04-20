В Казани женщина сорвалась с балкона третьего этажа, ее спасали с полотном

До последнего ее пытался удержать мужчина.

Источник: Комсомольская правда

В Казани на улице Бигичева произошло ЧП — женщина выпала из окна жилого многоквартирного дома. Об этом сообщили очевидцы в сети. По их словам, пострадавшая повисла на балконе третьего этажа. Мужчина, предположительно супруг, держал ее за руки. Под балконом неравнодушные люди растянули полотно, пытаясь смягчить падение.

В какой-то момент мужчина не смог удержать женщину, и она упала. Пострадавшую доставили в 7-ю городскую больницу. В пресс-службе медучреждения сообщили, что она находится в реанимации, ее состояние оценивается как стабильное, сообщает ИА «Татар-информ».

