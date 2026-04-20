Под Минусинском мужчина с топором угрожал соседу и попал под суд

В Красноярском крае конфликт соседей обернулся уголовным делом.

Источник: Комсомольская правда

В дежурную часть полиции Минусинского округа обратился житель поселка Топольки. Он рассказал, что поссорился с соседом, и тот стал ему угрожать. 20 апреля в МВД по Красноярскому краю рассказали, как действовать в подобных случаях.

На место выехала следственно-оперативная группа. Полицейские выяснили, что между соседями давно длился конфликт. 42-летний подозреваемый пришел к дому оппонента и начал высказывать угрозы из-за старой ссоры. При этом он размахивал топором. Сосед воспринял его слова и действия как реальную опасность для своей жизни и обратился в полицию.

Было заведено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». По ней обвиняемому грозит реальный срок: до двух лет лишения свободы.