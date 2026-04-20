Тратила на такси и маркетплейсы: соцработник обокрала пенсионера в Могилеве

МИНСК, 20 апр — Sputnik. Социальный работник ежедневно обкрадывала подопечного через мобильное приложение, сообщили в Telegram-канале «Милиция Могилевщины».
В оперативно-дежурную службу Ленинского РУВД Могилева обратился 66-летний пенсионер. Он рассказал, что с его банковского счета через мобильное приложение было похищено около 4000 белорусских рублей.
Оперативники выяснили, что к пропаже средств причастна 18-летняя социальный работник одной из организаций города. Установлено, что девушка регулярно навещала мужчину, чтобы оказывать помощь по дому, и увидела пароль, который он использует для доступа в банкинг.
Позже она дождалась момента, когда пенсионер отвлекся и оставил телефон в другой комнате. В это время могилевчанка перевела на свой счет определенную сумму, и, убедившись в успешности операции, начала ежедневно переводить его деньги на свою карту. Полученные средства она тратила на личные нужды, включая такси и покупки на маркетплейсах.
В отношении фигурантки следователи возбудили уголовное дело.
Правоохранители рекомендуют хранить банковские карты в надежных местах и не передавать третьим лицам. А для того, чтобы контролировать состояние счета в режиме реального времени, советуют подключить SMS-информирование.